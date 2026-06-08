Médico da seleção dinamarquesa sobre Eriksen: "Será que ele já jogou sua última partida?"

O médico da seleção da Dinamarca, Morten Boesen, deu uma atualização sobre Christian Eriksen. Ele fez isso em entrevista à emissora dinamarquesa TV2.

Eriksen recebeu um choque de seu desfibrilador implantado na noite de domingo, durante o amistoso contra a Ucrânia (2 a 1). O jogador de 34 anos desmaiou e permaneceu no chão.

No final da noite, o médico da seleção Boesen deu uma atualização sobre Eriksen, que também havia caído no chão com problemas cardíacos durante o Euro 2020, contra a Finlândia (derrota por 0 a 1).

Muitos jogadores que estavam em campo naquela ocasião estavam presentes novamente no domingo à noite. “Foi um flashback de um dos piores momentos de suas vidas. Houve reações intensas e de choque no vestiário”, disse o técnico da seleção após o jogo.

O fato de o próprio Eriksen ter conseguido sair do campo por conta própria trouxe um certo alívio. O médico da equipe, Boesen: “Ele está bem. Está de bom humor e sua família está com ele. Ele poderá ir para casa em breve. O marcapasso fez o que tinha que fazer. Ele quis sair do campo por conta própria. Isso é um bom sinal”, concluiu.

Se o ex-meio-campista do Ajax e do Manchester United, entre outros, jogou sua última partida no futebol profissional, continua sendo uma grande incógnita.

“Isso ele mesmo terá de decidir. É uma pergunta lógica, mas é algo que ele próprio terá de decidir.” O próprio Eriksen ainda não se pronunciou.