Quando o McDonald's começa a vender os lanches da Copa?

Para esta edição da Copa do Mundo 2022, a rede de fast-food anunciou nove novidades em seu cardápio; confira

O McDonald's, como já é tradição, divulgou a Seleção do Méqui, sanduíches inspirados em países que disputam a Copa do Mundo 2022, que acontece no Qatar, nesta quinta-feira, dia 29 de setembro.

Para esta edição, a empresa confirmou nove novidades em seu cardápio, sendo um lanche e uma sobremesa inspirados no Brasil. O técnico da seleção brasileira, Tite, foi o responsável por fazer a "convocação" da seleção do McDonald's, em uma ação divulgada nas redes sociais.

Além do McBrasil e o Mc Flurry, a empresa anunciou o McCatar, McMéxico, McFrança, McAlemanha, McEspanha, McArgentina e McEUA.

Abaixo, a GOAL destaca quando os lanches serão vendidos.

Quando o McDonald's começa a vender os lanches?

O McBrasil e o Mc Flurry já estarão em pré-venda a partir desta sexta-feira, 30 de setembro. Depois disso, os demais lanches serão comercializados, em seus respectivos dias, em todos os restaurantes do McDonald's, Drive-Thru e McDelivery no Brasil, a partir do dia 3 de outubro.

Vale lembrar que os sanduíches ficarão disponíveis até o fim da Copa do Mundo, previsto para o dia 18 de novembro. Posteriormente, o McDonald's deve divulgar os preços de cada lanche da Seleção do Méqui.

Em 2018, a rede de fast-food produziu sanduíches inspirados nas seleções da Itália, França, Alemanha, Argentina, Espanha, Inglaterra, Uruguai e, claro, Brasil.