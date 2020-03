MC Livinho nem foi apresentado pelo Audax e já se aposentou

O MC tinha a apresentação marcada para hoje, mas acabou rompendo o contrato com o Audax antes

Poxa, bê… Depois de ser anunciado como jogador do Grêmio Audax, MC Livinho anunciou sua aposentadoria dos gramados sem nem mesmo ser apresentado pelo clube.

A carreira do MC como jogador de futebol não durou nem 24h, na manhã desta terça-feira (10), o Audax comunicou o cancelamento da coletiva de apresentação de Livinho, a pedidos da Assessoria de Imprensa do músico.

URGENTE:



O Osasco Audax vem a público informar que por motivos de força maior, a Assessoria de Imprensa do MC Livinho solicitou o cancelamento da entrevista coletiva previamente agendada para hoje (10 de março) ao meio-dia. pic.twitter.com/Id8Xxi6PON — Grêmio Osasco Audax (@audaxosasco) March 10, 2020

Pouco depois, uma nota oficial foi divulgada pelo clube anunciando o desligamento de Livinho do clube, alegando que o rompimento foi unilateral, por conta de um “conflito de agenda entre seus dois caminhos profissionais”.

O funkeiro já havia sido regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, com contrato até o final da segunda divisão do estadual. As expectativas de Livinho eram altas, com o sonho de um dia jogar no . Agora, a habilidade cantor ‘vai fazer falta’ na busca do Audax para voltar à elite de .

Confira a nota do Audax na íntegra:

"O Grêmio Osasco Audax vem a público esclarecer o imbróglio gerado pela contratação do MC Livinho como jogador profissional do Audax. Primeiramente, informamos OFICIALMENTE, que de forma unilateral, a gerência de carreira musical do cantor rompeu o acordo firmado com o Grêmio Osasco Audax. Portanto, o mesmo será desligado do nosso corpo de prestadores de serviço e não representará a equipe em campo.

No dia 02 de Março, MC Livinho, conhecido pelo nome de batismo como Oliver Decesary firmou CONTRATO ESPECIAL DE TRABALHO DESPORTIVO com o Audax, vigência fixada entre 02/03/2020 a 31/05/2020, inclusive aparecendo no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) como atleta profissional do clube. Para tanto, devido interesse da mídia, o Audax agendou evento com a Imprensa para Apresentação Oficial do jogador. Uma vez autorizada pela Assessoria de Livinho, o evento foi confirmado, sendo cancelado posteriormente, com duas horas de antecedência sem maiores justificativas.

O Grêmio Osasco Audax foi informado que o MC Livinho foi impedido de seguir seu sonho de se tornar jogador, por conflito de agenda entre seus dois caminhos profissionais.

O Clube lamenta os transtornos gerados pelo desencontro de informações e está disposto a colaborar para maiores esclarecimentos. Agradecemos o montante de pessoas que passaram a conhecer nossa marca e nosso trabalho e os convidamos a continuar seguindo o Audax."