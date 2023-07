Mbappé vira nome proibido na loja do Real Madrid

Clube merengue viraliza nas redes sociais após torcedores tentarem personalizar suas camisas com o nome do jogador francês

O mercado de transferências do verão europeu sempre estremece o mundo da bola, com “novelas” que tiram o sono dos torcedores de diversos clubes. Mas nada tem causado mais insônia aos fãs, do que Real Madrid & Mbappé. O capítulo da vez acabou envolvendo até a loja online oficial dos Merengues, proibindo os torcedores de personalizarem suas camisas com o nome do atacante francês.

Isso porque, na tentativa de adquirir o novo uniforme da temporada 2023/24 com o nome do craque e campeão do mundo com a seleção francesa em 2018, a seguinte mensagem é recebida no site: “Pedimos desculpas pelo transtorno! Mas nossa política de personalização não permite o uso deste nome.”

Getty Images

O mais curioso de tudo, é o fato que até nomes de jogadores rivais do Barcelona, Atlético de Madrid e outros clubes da Europa são permitidos de personalizar. O que acabou viralizando em diversas redes sociais, com torcedores dos Blancos ironizando o ocorrido.

Por fim, vale destacar que ambos os uniformes para a atual temporada já foram lançados, sendo o primeiro no tradicional branco com listras douradas e detalhes em preto. Já o segundo é predominante azul marinho, com dourado, prata e violeta completando a camisa.