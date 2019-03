Mbappé vale mais que Messi, CR7 e Neymar, projeta Mourinho

Durante entrevista, o treinador considerou que idade e potencial do francês seriam diferenciais que o coloca na frente de argentino e português

José Mourinho revelou em entrevista à beIN Sports que considera Kylian Mbappé, atacante do , como o jogador mais valioso do mundo.

"Pensando no momento, ele é incrível. Levando em conta sua idade, a de Cristiano e Messi, ambos com mais de 30 anos, Neymar tem 27... Quando se analisa o nível do marcado, a idade também é um fator a se considerar. Acredito que ele seja o jogador mais caro do mundo", salientou Mourinho.

Confira os números de Kylian Mbappé na temporada atual da :

O treinador não poupou elogios ao camisa 7 dos parisienses e reforçou o valor do francês em relação aos outros jogadores.

"Em uma possível transferência, ele é o jogador mais caro do momento. Quando se trata de qualidade, ele é incrível. Uma palavra é suficiente e resume tudo", considerou o português.