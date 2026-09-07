Mbappé sobre a corrida pela Bola de Ouro: vou votar em mim mesmo!

Kylian Mbappé não pretende se esconder na disputa pela Bola de Ouro, já que o atacante francês do Real Madrid defendeu com veemência suas chances de conquistar o prêmio.

A declaração veio em um trecho de uma entrevista à revista "France Football", que será transmitida na íntegra durante o período que vem.

Poucas horas antes do anúncio da lista de indicados ao prêmio, Mbappé afirmou, segundo publicou o jornal Marca: "Tenho a sensação de que sou capaz de conquistá-la este ano, e por isso não me afastei desse objetivo", ressaltando que a Bola de Ouro continua sendo uma de suas principais metas de curto prazo.

O atacante do Real Madrid baseou a defesa de sua candidatura na natureza individual do prêmio, respondendo àqueles que o criticam por não ter conquistado títulos coletivos ao longo da última temporada.

Ele disse: "É um prêmio individual, e o que se leva em conta é o que o jogador apresentou no nível individual".

E acrescentou: "As pessoas dizem que não venci títulos, mas eu nunca vi uma Bola de Ouro concedida por unanimidade a um jogador que conquistou tudo o tempo todo. Não sei se algum jogador já a venceu com 100% dos votos, o que significa que sempre há alguém que acha que ele não a merecia".

A Copa do Mundo permanece como o principal argumento de Mbappé na disputa pela Bola de Ouro, depois de ter encerrado o torneio como artilheiro e conquistado a Chuteira de Ouro, feito do qual o astro francês muito se orgulha.

Ele disse: "Tornar-se o maior artilheiro da história da Copa do Mundo e superar todos os grandes ídolos do esporte ao longo da história no torneio mais importante que existe, isso é algo que chama a atenção, um acontecimento mundial".

E continuou: "Encerrar os torneios das grandes competições como artilheiro, onde participam os melhores jogadores do mundo, isso é importante. A história sempre deve ser recompensada".

E afirmou com clareza: "Em quem vou votar? Em mim mesmo".

E acrescentou: "Mas eu entendo quem vota de maneira diferente, pois não estamos numa ditadura do pensamento. Quando olho para os argumentos, e quando olho para a concorrência, digo a mim mesmo que a minha vitória do prêmio não seria um roubo".

As declarações de Mbappé chegam em um momento decisivo, já que a "France Football" anunciará amanhã a lista dos trinta indicados à septuagésima edição do prêmio, em uma temporada na qual nenhum jogador possui uma vantagem clara.

O período de avaliação segue até 19 de julho, dia em que a Espanha foi coroada campeã da Copa do Mundo às custas da Argentina, com Rodri recebendo o prêmio de melhor jogador do torneio, o que torna o meio-campista espanhol um dos principais rivais de Mbappé pela premiação.

Apesar disso, as chances de Mbappé enfrentam um obstáculo evidente: a ausência de grandes títulos em sua temporada.

Nem o Real Madrid conseguiu encerrar a temporada com títulos de destaque, nem a seleção da França teve sucesso em conquistar a Copa do Mundo. Consequentemente, Mbappé não conseguiu coroar seus expressivos números individuais com um grande título coletivo.

Esse fator é um dos elementos que, nos últimos anos, costuma influenciar a disputa pela Bola de Ouro, o que colocará as enormes conquistas de artilharia de Mbappé em confronto com a importância dos títulos coletivos na hora de definir a identidade do vencedor do prêmio.

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