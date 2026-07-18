Mbappé se despede de Deschamps com uma mensagem comovente antes da “última dança”

Kylian Mbappé, capitão da seleção francesa de futebol, dirigiu uma mensagem de despedida comovente ao técnico Didier Deschamps poucas horas antes da partida pelo terceiro lugar contra a Inglaterra, neste sábado à noite, na Copa do Mundo de 2026, reconhecendo que os Bleus não conseguiram dar ao seu técnico, que está de saída, o final que ele merecia.

Mbappé escreveu em sua conta oficial na plataforma “X”: “Hoje é sua última dança. Você nos deu muito”, em uma clara referência à última partida de Deschamps à frente da seleção francesa, após uma trajetória de 14 anos repleta de conquistas.

O astro francês acrescentou, em tom triste: “Devíamos ter te dado um final melhor, mas não conseguimos. É difícil descrever o que você fez ao longo de 14 anos; você foi uma peça fundamental no desenvolvimento desta seleção”, expressando seu pesar pelo fato de a seleção francesa não ter conseguido chegar à final da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva.

A França sonhava em alcançar um feito histórico ao chegar à final da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva, mas seus sonhos foram destruídos após a dura derrota por 2 a 0 para a Espanha na semifinal, sendo obrigada a se contentar com a disputa pelo terceiro lugar contra a Inglaterra.

Mbappé continuou em sua mensagem comovente: “Isso não recebeu o reconhecimento que merecia, mas o tempo e a história vão imortalizar isso”.

O capitão dos Bleus expressou sua profunda gratidão ao técnico, dizendo: “Obrigado por me dar a oportunidade de representar meu país no maior palco esportivo ao longo de todos esses anos. Sinto orgulho de ter estado ao lado de uma das maiores lendas do nosso país e nunca esquecerei tudo o que vivemos e conquistamos juntos”.

Mbappé encerrou sua mensagem dizendo: “Desejo-lhe sucesso em sua nova aventura e, mais uma vez, obrigado por tudo o que você fez por esta camisa, que significa muito para nós”.

Espera-se que Zinedine Zidane, lenda do futebol francês e ex-jogador do Real Madrid, assuma a responsabilidade de comandar a seleção francesa, sucedendo a Deschamps.

A França conta com uma geração de ouro excepcional e um elenco repleto de estrelas dos principais clubes do mundo. Sob o comando de Deschamps, a seleção conquistou o título da Copa do Mundo de 2018 na Rússia e chegou à final da edição de 2022 no Catar, mas perdeu o título nos pênaltis para a Argentina, liderada por Lionel Messi.

A trajetória de Deschamps com a seleção francesa é considerada uma das fases de maior sucesso na história do futebol francês, já que ele conseguiu levar os Bleus a três finais de grandes competições consecutivas, incluindo a conquista do título da Euro 2020 (realizada em 2021), além do título da Liga das Nações.