Mbappé revela derrota que mais o emocionou: "Queria chorar"

Kylian Mbappé revelou que queria chorar após a derrota do PSG na final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique em 2020

Embora Mbappé já tenha conquistado tanto em sua curta carreira no futebol, o título de campeão da Liga dos Campeões continua lhe escapando. Permanece talvez a única mancha no impressionante currículo que ele já conseguiu construir apesar de ter apenas 23 anos de idade.

Quando perguntado pelo Wall Street Journal qual derrota mais lhe emocionou, Mbappé respondeu: "Quando perdemos a Liga dos Campeões com o Paris. Perdemos na final. Você termina o jogo, leva sua medalha e você vê a taça, mas não é para você. É uma sensação estranha, mas é a vida."

"Para ser honesto, eu queria chorar. Você só quer chorar. Você quer ficar sozinho. [Mas] faz parte da sua história, e você tem que melhorar para voltar e vencer."

Apesar de ter apenas 21 anos no dia daquela final, Mbappé já havia carimbado totalmente sua autoridade no futebol mundial. Sua decepção não foi apenas pela derrota, mas sim pela falta de impacto que sua presença teve na decisão em Lisboa, realizada em 2020.

Porém, apesar de o título não ter vindo naquela ocasião, é quase garantido que, em algum momento de sua carreira, Mbappé terá a oportunidade de vingar a derrota para o Bayern de Munique. Dado o início de temporada empolgante do PSG, com o trio formado pelo francês com Neymar e Messi em boa fase, essa chance pode até chegar no final da atual temporada.