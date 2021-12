Mbappé prevê vitória do PSG sobre o Real Madrid na Champions League

Além da disputa extra-campo por Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain e Real Madrid terão um confronto para lá de importante dentro de campo, válido pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. E, logicamente, o atacante francês é um dos personagens principais do jogo, e foi perguntado sobre o que deve acontecer.

Não é segredo para ninguém que o Real Madrid está louco para contratar Kylian Mbappé, que atualmente defende o PSG. O atacante de 20 anos foi centro de uma disputa na última janela de transferências, que fechou sem que o negócio tivesse sido concretizado. No entanto, o desejo dos merengues não cessou, e mais uma ofensiva deve acontecer assim que possível.

No meio de toda a polêmica pelo atacante, os times vão se enfrentar nas oitavas de final da Champions League. E, se Mbappé ainda não se decidiu oficialmente se vai renovar com o PSG ou aceitar a proposta de transferência para o Real Madrid, ele não titubeou em responder sobre o confronto decisivo em busca de avançar em busca do título europeu.

Eleito melhor jogador do mundo pela Globe Soccer Awards, o atacante deu uma entrevista ao SkySports falando sobre o duelo, que na sua opinião vai ser complicado, mas vai acabar com a vitória francesa.

"A única coisa que posso ver ou prever para o Real Madrid x PSG é o Paris Saint-Germain vencer", afirmou Mbappé. "Vai ser um jogo difícil, complicado, mas quero ganhar a Champions League e a Copa do Mundo", disse o camisa 7 do time da capital e da seleção francesa.

Os jogos das oitavas de final da Liga dos Campeões acontecem entre fevereiro e março de 2022. A partida de ida será no dia 15 de fevereiro, no Parque dos Príncipes, casa do PSG. A volta, no Santiago Bernabéu, será no dia 9 de março. Quem sair com a vitória no confronto avança para as quartas de final, ficando apenas três duelos distante do título europeu de 2021/22.