Mbappé no Liverpool? Poderia ter acontecido

A novela sobre o futuro de Kylian Mbappé terminou com um final feliz para os parisienses, frustrando os planos do Real Madrid por não contratar o jogador francês. Mesmo assim, o jogador revelou que manteve conversas com o Liverpool, de Jurgen Klopp, antes de assinar seu novo contrato.

O atacante estava cotado para deixar o Parque dos Príncipes neste verão europeu sem custos, com o Real Madrid aparentemente liderando a corrida por sua contratação, conforme a GOAL pôde apurar.

Porém, o próprio Mbappé frustrou os sonhos daqueles que esperavam atraí-lo para longe da França ao assinar um novo contrato até 2025 na França.

No entanto, o atacante revelou que foi procurado também pelo Liverpool, da Inglaterra: "Conversamos um pouco, mas não muito. Conversamos um pouco", disse o jogador ao The Telegraph.

Goal / Getty

Esta não é a primeira vez que Mbappé se torna objeto de intensa especulação na Inglaterra. Em 2017, porém, ele acabou se juntando ao PSG na mesma janela em que Neymar completou sua mudança recorde de 222 milhões de euros, ​​com conversas mais uma vez realizadas com o Liverpool nessa época.

Mbappe comentou sobre o interesse dos Reds e motivo de sua família gostar de vê-lo ir para lá: “Falei com o Liverpool porque é o clube favorito da minha mãe, minha mãe ama o Liverpool. Eu não sei porque, você vai ter que perguntar a ela."

“É um bom clube e nós os conhecemos há cinco anos. Quando eu estava no Monaco eu os conheci. É um grande clube”, disse Mbappé

No Liverpool, Jurgen Klopp já admitiu que Mbappé sempre será um jogador de interesse para eles. Quando questionado, o treinador afirmou que estavam monitorando a situação do atacante antes de um novo acordo ser assinado na França: “Claro que estamos interessados ​​em Kylian Mbappé, não somos cegos."

“Nós gostamos dele e se você não gosta dele, então você tem que se questionar. Mas, não, não podemos fazer parte dessas batalhas."

“Existem outros clubes envolvidos e isso é bom. Ele é um grande jogador."