Mbappé na pré-lista para Olimpíada marca início de disputa PSG x França

Presidente da Federação Francesa confirmou que o craque de 21 anos pode representar o país em Tóquio

A participação de Kylian Mbappé nas Olímpiadas de Tóquio 2020 está perto de se concretizar. Campeão do mundo em 2018, ele já afirmou diversas vezes o desejo de disputar o ouro olímpico e está na pré-lista de relacionados para representar seu país no . Quem confirmou isso foi o próprio presidente da Federação Francesa de Futebol, Noël Le Graët.

"Mbappé está na lista prévia com 80 jogadores para os , que em breve será reduzida para 50 e, finalmente, para 18 mais os quatros suplentes. Tem a idade suficiente para ir. Como todos os talentos que têm idade, ele está na lista", disse o presidente da FFF.

Mesmo com o desejo do jogador e da federação, o pode brecar a participação de Mbappé. Leonardo, diretor esportivo do clube de Paris, não se mostrou nada animado quando perguntado se liberaria o atacante para as .

"Os presidentes dos clubes, em geral, consideram que as datas não são boas", reconheceu Le Graët.

A última vez que a participou do futebol olímpico foi em 1996, quando os Jogos foram disputados em 1996. Como a idade máxima para a disputa do futebol nas Olímpiadas é de 23 anos, a maioria dos jogadores elegíveis para o time não eram nem nascidos naquela época.