Mbappé garante: não pediu Neymar e Pochettino fora do PSG

Segundo o jornal Mundo Deportivo, o atacante recebeu muita influência dentro do clube após sua renovação de contrato

O atacante Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, rebateu os boatos de que supostamente teria exigido a saída de Neymar, jogador da equipe, e do treinador Maurício Pochettino. Em seu Twitter, o craque francês chamou de "fake" a informação do jornal Mundo Deportivo.

Segundo informou o jornal, Mbappé teria carta branca do presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, para tomar essas decisões. Além disso, o jogador teria pedido a demissão do diretor esportivo Leonardo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Em suas redes sociais, o jogador respondeu um post do Sport Bible, afirmando que a informação era fake. Depois, o craque francês fez questão de printar a resposta e compartilhar em seus stories do Instagram.

FAKE ❌ — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 2, 2022

Mbappé pode não ter assento na diretoria do PSG em nenhuma função oficial, mas a GOAL apurou que sua opinião é valorizada e levada em consideração pelos dirigentes do clube.

O francês recebeu a promessa de um projeto claro, depois de concordar com novos termos em seu contrato, que incluem um foco maior em reforçar a equipe sem gastar demais com estrelas.

Twitter

Das exigências do jogador, segundo o jornal, a primeira foi cumprida com a saída de Leonardo do cargo de diretor esportivo e, ainda, a chegada de Luís Campo como seu substituo.

Mais artigos abaixo

Em relação a Neymar, apesar da GOAL ter apurado que o PSG estava disposto a negociar o jogador, o próprio atacante confirmou que deve permanecer na França na próxima temporada.

“Quero jogar bem e ganhar a Champions League e a Copa do Mundo. São minhas ambições para a próxima temporada. Tem que ser com o Paris. Tenho contrato com o PSG, então não há escolha. Então sim, vai ser com o PSG", disse Neymar.

O futuro de Mauricio Pochettino em Paris é menos claro, no entanto, com o técnico argentino tendo recebido o peso das críticas pela decepcionante temporada 2021/22 do clube. O ex-técnico do Tottenham tem um contrato com os campeões da Ligue 1 que vai até 2023.

O PSG está procurando substituir Pochettino, tendo o ex-técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, apontado como o principal candidato ao cargo.