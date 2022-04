Mbappé admite ficar no PSG: "É uma possibilidade"

Depois de uma boa atuação do seu trio de ataque, o Paris Saint-Germain goleou o Lorient, por 5 a 1, e se aproximou, ainda mais, da conquista do título francês desta temporada.

Após o jogo, aliás, o atacante francês, Kylian Mbappé, comentou sobre seu futuro no PSG, já que tem seu nome fortemente ligado ao Real Madrid.

"Ficar em Paris? Sim, é uma possibilidade", disse Mbappé em declarações à Amazon. O jogador francês, que grande parte da mídia coloca no Real Madrid a partir da próxima janela, explicou, no entanto, que ainda não decidiu seu futuro.

"Ainda não tomei minha decisão. Estou pensando. Surgiram novos elementos, há muitas situações que tenho que pesar."

"Se já tivesse tomado minha decisão, teria anunciado. Sempre assumi, não preciso me esconder. Quero tomar a melhor decisão possível", disse Mbappé.

Ainda no duelo deste fim de semana, Mbappé apresentou uma grande atuação ao lado de Lionel Messi e Neymar. O atacante francês marcou dois gols e deu três assistências para os gols de seus companheiros.

"Estou em um grande momento, jogando em um time muito bom. Conseguimos nos divertir e estamos muito felizes. Temos que trazer esse título de volta para os torcedores, para o clube."

Kylian Mbappé tem seu nome fortemente ligado, há algum tempo, no Real Madrid, já que seu contrato se aproxima do fim no PSG. Segundo a imprensa espanhola, o clube espanhol se mantém confiante para contar com o francês após o fim da temporada.