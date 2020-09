Mbappé é liberado para voltar a um PSG que tem pressa - e muitos problemas

Francês está recuperado da Covid-19 e está apto para entrar em campo contra o Nice neste domingo (20)

O PSG ganhou um reforço importante para o confronto contra o Nice neste domingo (20), às 16h (de Brasília). Sem Neymar, cumprindo suspensão, o técnico Thomas Tuchel poderá contar com o retorno de Kylian Mbappé.

O jovem jogador testado positivo para Covid-19 há 12 dias, está recuperado e liberado para entrar em campo.

"Sobre Kylian, falei com o médico. Ele me disse que está tudo bem. A Liga deu luz verde também. É entre mim e Kylian agora. Vamos ver no treino", explicou o técnico alemão.

Mais artigos abaixo

Mais times

“Vamos conversar antes e depois do treino. Antes do treino, acho que ele estará com o elenco, temos que conversar um pouco. Depois vamos decidir se ele pode começar”, concluiu.

Após vencer pela primeira vez no , o busca a segunda vitória neste domingo.