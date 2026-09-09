Ótima notícia para Mauro Júnior: o capitão de 27 anos do PSV foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira e terá a chance de fazer sua estreia pela Seleção com o técnico Carlo Ancelotti. O Brasil enfrenta Austrália e Índia em três amistosos no fim de setembro e no início de outubro.
Mauro já entrou em campo 24 vezes no passado por diferentes seleções de base do Brasil, mas um convite para a Seleção principal ainda não havia chegado. Aos 27 anos, a recompensa finalmente veio para o defensor, que desde sua chegada a Eindhoven, em 2017, já disputou 206 partidas oficiais pela equipe principal do PSV.
Nos últimos anos, o brasileiro pareceu várias vezes a caminho da saída do PSV, mas acabou permanecendo em Eindhoven em todas elas. Nesta temporada, Mauro também usa a braçadeira de capitão por causa da lesão de Jerdy Schouten, e agora recebe sua primeira convocação para seu país.
A escolha de Mauro faz parte da grande renovação iniciada por Ancelotti após a Copa do Mundo. Apenas nove jogadores que realmente atuaram no torneio mundial voltaram a ser selecionados, e Mauro está entre os oito atletas do novo grupo que ainda aguardam a estreia pela Seleção. O Brasil enfrenta a Austrália nos dias 25 e 29 de setembro e depois pega a Índia em 3 de outubro.
Goleiros: Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba) e Otávio (Cruzeiro).
Defensores: Arthur Dias (Athletico-PR), Douglas Santos (Zenit São Petersburgo), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Júnior (PSV), Vitor Reis (Manchester City) e Wesley (AS Roma).
Meio-campistas: Andrey Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo Santos (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus) e Gabriel Bontempo (Santos).
Atacantes: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo) e Vinícius Júnior (Real Madrid).