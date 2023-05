Mauá x Santos ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão sub-20

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (11), pela quinta rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Mauá e Santos entram em campo na tarde desta quinta-feira (11), às 15h (de Brasília), no estádio Pedro Benedetti, em Mauá, pela quinta rodada do Campeonato Paulista Sub-20. A partida terá transmissão do canal Futebol Paulista, no Youtube.

Segundo colocado do grupo 13, o Mauá acumula 7 pontos. O time vem de empate na rodada passada. Do outro lado, o Santos está na primeira posição, com 10 pontos. O Peixe quer manter a sua invencibilidade na competição.

Prováveis escalações

Mauá: Wendel, João Victor, Wenderson, Ian, Joelmir, Herik, Lucas Souza, Lucas Gabriel, Matheus, Luiz e João Souza.

Santos: Gustavo, Thiago, Diogo, Orlando, Hyan, Diego, Renyer, Gustavo, Rodrigo, Gabriel e Paulo Cesar.

Desfalques

Mauá

Sem desfalques confirmados.

Santos

Sem desfalques confirmados.

Quando é?