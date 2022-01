Matheuzinho, do Flamengo, testa positivo para Covid-19

O lateral-direito do Flamengo, Matheuzinho, testou positivo para Covid-19 e vai desfalcar o elenco nos primeiros dias de trabalho do técnico Paulo Sousa à frente da equipe.

O lateral-direito do Flamengo, Matheuzinho, testou positivo para Covid-19 e vai desfalcar o elenco nos primeiros dias de trabalho do técnico Paulo Sousa à frente da equipe.

Segundo soube a GOAL, o protocolo do Flamengo é de que cinco dias de isolamento para aqueles que estiveram assintomáticos e sete para os que apresentarem algum tipo de sintomas.

Na última semana, várias pessoas do staff e comissão técnica do Flamengo testaram positivo e foram afastados. Vale frisar que Matheuzinho não teve contato com esses profissionais.

Mais artigos abaixo

No primeiro dia de apresentação do elenco principal, está previsto uma bateria de exames. Além de testes de Covid-19, o departamento médico do clube vai investigar se há alguma sequela cardiológica em algum atleta, tendo em vista que a maior parte do time rubro-negro já testou positivo e algum momento.

Além disso, testes físicos, conforme de praxe em início de temporada, também serão realizados. O técnico Paulo Sousa atenderá a imprensa, de maneira remota, nesta segunda, às 13h, com transmissão ao vivo da FlaTV.