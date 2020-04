Matheus Fernandes no Barcelona: ansioso e confiante no sucesso no Camp Nou

Revelado no Palmeiras, meia revela que está ansioso para estrear pelo Valladolid e que espera voltar ao Barça em breve para fazer história pelo clube

Uma das grandes promessas da base do dos últimos anos, Matheus Fernandes foi contratado pelo por sete milhões de euros em janeiro deste ano. Porém, por conta da pouca idade, o jovem de 21 anos nem chegou a ser apresentado na Catalunha e já foi emprestado diretamente ao Real , clube de Ronaldo Fenômeno.

Essa prática é comum em Barcelona, com muitos jovens sendo emprestados para depois retornar à equipe principal culé, o que deve acontecer com Emerson, lateral direito que está emprestado ao e vem tendo ótimas atuações pelo time de Sevilha.

Mas Matheus Fernandes, no entanto, ainda não conseguiu estrear pelo Valladolid, por conta da pandemia do novo coronavírus. Mesmo assim, o jogador mostrou confiança e disse que ainda espera retornar para fazer história com a camisa do Barcelona.

Mais times

"Espero ganhar muitos títulos e marcar época por lá [no Barcelona]", disse o jogador em entrevista via Skype ao Mundo Deportivo.

“Meu objetivo é jogar pelo Barcelona. Quero estar em Barcelona, ​​é o sonho de toda criança, mas vai depender do clube. Se eu não puder ir ao Barcelona agora, continuarei aprendendo em Valladolid ou em outro clube que eles queiram. Estou feliz por estar aqui e poder jogar o campeonato espanhol”.

Além disso, o jogador relatou que sempre sonhou com essa oportunidade e se preparou para isso. Assim, quando o Barça surgiu como interessado, ele não pensou duas vezes em aceitar, mesmo que tivesse que passar por outras equipes antes de chegar ao time principal culé. Mas não deixou de mostrar confiança em seu potencial.

“O meu sonho sempre foi jogar no Barça, sempre trabalhei para isso. Independentemente do time em que eu estava ou ainda possa estar, sempre sonhei com isso. Estava claro para mim que se eles demonstrassem algum interesse por mim, eu iria para lá.

“Acho que vou ter sucesso no Barça, tenho potencial para isso, acho que me encaixo no estilo de jogo. Espero poder estar lá para sempre e fazer minha própria história em Barcelona”, completou.

Mas apesar da vontade de chegar ao Barcelona e fazer história no clube, Matheus também contou que está feliz com a oportunidade de jogar no Valladolid.

“Estou muito feliz por estar em Valladolid, é um ótimo clube, estou aprendendo muitas coisas, e foi isso que vim buscar. Sei que ainda tenho muito a aprender, estou ciente disso e estou tentando melhorar aqui”.

Por fim, o jogador revelou que está ansioso para finalmente estrear pelo clube de Ronaldo Fenômeno e contou o que está fazendo durante este período de isolamento.

Mais artigos abaixo

“É um pouco complicado. Estou um pouco ansioso para entrar em campo e estrear. O coronavírus surgiu e eu não consegui. Eu tenho que trabalhar para depois poder estrear com o Valladolid”.

“Me sinto muito bem Estou treinando em casa, faço videoconferências com o técnico, com o preparador físico e com os amigos. Eu tenho uma bicicleta, um tapete e estou bem fisicamente. Treino mais ou menos duas horas, assisto a um filme, alguns dias treino de manhã e também à tarde, depende do dia”, concluiu.