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Matar dois coelhos com uma só cajadada: saída de Torres dá ao Barcelona um ganho duplo

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O orçamento do Barcelona se recupera

O Barcelona obteve importantes ganhos financeiros com a saída de seu atacante Ferran Torres para o Paris Saint-Germain, relacionados à liberação de um grande espaço no orçamento de salários, o que lhe dá uma margem adicional para se movimentar nos últimos dias do mercado de transferências.

Segundo o jornal espanhol La Vanguardia: "O clube catalão anunciou a transferência de Ferran Torres para o Paris Saint-Germain, em troca de receber 48,8 milhões de euros, além de liberar cerca de 20 milhões de euros do espaço salarial destinado ao registro de novos jogadores".

O atacante espanhol, de 26 anos, assinou um contrato com o clube francês até 2031 e vestirá a camisa número 9.

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O negócio dá ao Barcelona um impulso financeiro duplo, já que o clube recebe o valor da venda e, ao mesmo tempo, se livra dos compromissos ligados ao contrato de um jogador ao qual restava apenas um ano, o que ameaçava sua saída de graça no verão de 2027.

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O Barcelona havia contratado Torres do Manchester City em dezembro de 2021 por 55 milhões de euros fixos, além de 10 milhões de euros em variáveis. O clube não pagou o valor das variáveis, que estavam ligadas ao cumprimento de metas difíceis, entre elas a conquista da Liga dos Campeões da Europa ou a premiação do jogador com a Bola de Ouro.

Segundo a mesma fonte, o Valencia, primeiro clube da carreira de Torres, receberá cerca de um milhão de euros com o negócio, por ser beneficiário de um percentual ligado aos direitos de formação.

Torres marcou 21 gols pelo Barcelona na última temporada, enquanto o total de seus gols pelo time catalão chegou a 65 em 207 partidas. Ao longo de cinco temporadas, conquistou com o clube três títulos do Campeonato Espanhol, uma Copa do Rei da Espanha e duas Supercopas da Espanha.

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