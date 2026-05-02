Más notícias para Robin van Persie e o Feyenoord: transferência milionária dá errado

Calvin Stengs (27) provavelmente retornará ao Feyenoord após esta temporada. Na noite de sexta-feira, o Pisa, seu clube atual, foi rebaixado da Série A.

Este rebaixamento tem consequências não apenas para o Pisa, mas também para o Feyenoord. O antigo clube de Wim Kieft e Mario Been desejará evitar todos os riscos financeiros, o que torna Stengs inacessível.

O Pisa poderia ter adquirido Stengs definitivamente do Feyenoord por 6 milhões de euros após esta temporada, mas essa opção não será exercida.

Mesmo que o Pisa tivesse se mantido na Série A, isso provavelmente não teria acontecido, pois Stengs jogou apenas 42 minutos pelo Pisa, distribuídos por quatro partidas na Série A.

A temporada de Stengs é novamente marcada por lesões. Ele se machucou durante um treino e precisou ser operado na virilha.

Stengs tem contrato com o Feyenoord até meados de 2027. O jogador, que já disputou oito partidas pela seleção holandesa, é um dos maiores ganhadores do De Kuip.

No próximo verão, a questão principal será qual papel Stengs ainda poderá desempenhar no Feyenoord, ou se uma venda é a única opção.