Mas já? Torcida do Flamengo perde paciência com Rodinei

No primeiro jogo após as conquistas de Libertadores e Brasileirão, o lateral-direito falhou contra o Ceará

Após toda a grande festa pelas conquistas dos títulos de Libertadores e Brasileirão no mesmo fim de semana, o voltou a campo nesta quarta-feira (27) para enfrentar o Ceará, em duelo válido pela 35ª rodada do certame nacional.

Festa da torcida, que irá ver o time levantando a taça do Brasileirão, mas em campo a cobrança segue alta especialmente com um jogador: Rodinei, lateral-direito do time de Jorge Jesus que foi escalado na vaga no titular Rafinha, falhou no lance do gol do Ceará e os torcedores não perdoaram. Confira abaixo!

Felipe Silva passou fácil pelo Rodinei e cruzou pro gol do Thiago Galhardo: Flamengo 0x1 Ceará pic.twitter.com/0oC1t3J2Mx — Goleada Info (@goleada_info) November 28, 2019

Não ousem falar mal do Rodinei pic.twitter.com/E1wL8hzabQ — Carter (@essediafoilouco) November 28, 2019

o ser humano rodinei: 😍😍😍😍😍



o jogador rodinei: 😡😡😡🤮🤮🤮 — ؘ (@brxnohenrique) November 28, 2019

RODINEI JÁ É RUIM, IMAGINA DE RESSACA KKKKKKKKKK — SOU DA NAÇÃO ᶜʳᶠ 🔴⚫ (@SouDaNacao) November 28, 2019

Flamengo campeão só cumprindo tabela // Rodinei titular pic.twitter.com/KLo9jukhpT — luiz • bi y hepta (@crfayala) November 28, 2019

Tolerância Zero com o Rodinei. Que desapareça do CRF. — 🃏♣️🤡 Joker - CRF 🤡♦️🃏 (@LegislativoP) November 28, 2019