O Aston Villa vai desfalcado de um de seus principais nomes ao enfrentar o Paris Saint-Germain, na noite desta quarta-feira, pela Supercopa da Europa.
O técnico Unai Emery decidiu não convocar o goleiro argentino Emiliano Martínez para a partida marcada para o estádio "Red Bull Arena", na cidade de Salzburgo, na Áustria. A decisão de Emery veio pouco tempo depois da participação de Martínez com a seleção da Argentina na Copa do Mundo de 2026, na qual perdeu a final para a Espanha por 1 a 0 após a prorrogação, no último dia 19 de julho, no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos.
Martínez não será o único ausente do Aston Villa, já que Emery também deixou de fora a dupla inglesa formada pelo zagueiro Ezri Konsa e pelo atacante Ollie Watkins, depois de o trio ter disputado a Copa do Mundo com as seleções de seus países.
Konsa e Watkins conquistaram com a Inglaterra o terceiro lugar após a vitória sobre a França por 6 a 4 na disputa pelo terceiro lugar, no dia 18 de julho, na cidade de Miami.
Sobre a decisão de conceder descanso ao trio, Emery disse, segundo o site francês RMC: "Concedi a eles quatro semanas de férias, e isso era realmente necessário".
A expectativa é que o holandês Marco Bizot, de 35 anos e reserva de Martínez, defenda o gol do Aston Villa diante do Paris Saint-Germain nesta noite.
Segundo a imprensa argentina, a expectativa é que Martínez retorne ao Aston Villa em breve, de forma a estar apto para atuar com a equipe na estreia da Premier League contra o Brighton, no dia 23 de agosto, depois de o time disputar um último amistoso contra o Borussia Mönchengladbach no próximo sábado.