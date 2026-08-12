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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Martínez e dupla inglesa fora da Supercopa da Europa

PSG x Aston Villa
PSG
Aston Villa
Super Copa da UEFA
U. Emery
E. Martinez
E. Konsa
O. Watkins
França
England
Áustria
Espanha
Argentina

Definição da data de retorno do goleiro argentino

O Aston Villa vai desfalcado de um de seus principais nomes ao enfrentar o Paris Saint-Germain, na noite desta quarta-feira, pela Supercopa da Europa.

O técnico Unai Emery decidiu não convocar o goleiro argentino Emiliano Martínez para a partida marcada para o estádio "Red Bull Arena", na cidade de Salzburgo, na Áustria. A decisão de Emery veio pouco tempo depois da participação de Martínez com a seleção da Argentina na Copa do Mundo de 2026, na qual perdeu a final para a Espanha por 1 a 0 após a prorrogação, no último dia 19 de julho, no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Martínez não será o único ausente do Aston Villa, já que Emery também deixou de fora a dupla inglesa formada pelo zagueiro Ezri Konsa e pelo atacante Ollie Watkins, depois de o trio ter disputado a Copa do Mundo com as seleções de seus países.

Konsa e Watkins conquistaram com a Inglaterra o terceiro lugar após a vitória sobre a França por 6 a 4 na disputa pelo terceiro lugar, no dia 18 de julho, na cidade de Miami.

Sobre a decisão de conceder descanso ao trio, Emery disse, segundo o site francês RMC: "Concedi a eles quatro semanas de férias, e isso era realmente necessário".

Super Copa da UEFA
PSG crest
PSG
PSG
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL

A expectativa é que o holandês Marco Bizot, de 35 anos e reserva de Martínez, defenda o gol do Aston Villa diante do Paris Saint-Germain nesta noite.

Segundo a imprensa argentina, a expectativa é que Martínez retorne ao Aston Villa em breve, de forma a estar apto para atuar com a equipe na estreia da Premier League contra o Brighton, no dia 23 de agosto, depois de o time disputar um último amistoso contra o Borussia Mönchengladbach no próximo sábado.

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