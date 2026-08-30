Martinelli no Al-Hilal: o fim da novela e a revelação da data de sua chegada

O Al-Hilal fechou uma das principais contratações da atual janela de transferências, após chegar a um acordo para contratar o brasileiro Gabriel Martinelli, ponta do inglês Arsenal, em mais um movimento que reflete as grandes ambições do clube saudita e seu desejo de montar um ataque com nomes de primeira linha.

O jornalista italiano Fabrizio Romano confirmou o acerto, ao escrever em sua conta na plataforma X: "Gabriel Martinelli para o Al-Hilal, foi alcançado um acordo verbal por mais de 65 milhões de euros, incluindo os adicionais", pondo fim assim às especulações que cercaram o futuro do jogador brasileiro nos últimos dias.

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Romano esclareceu que Martinelli assinará um contrato de longa duração com o Al-Hilal, apontando que o jogador já recebeu autorização para viajar à Arábia Saudita dentro de 24 horas, preparando o terreno para concluir os trâmites finais do negócio, antes do anúncio oficial de sua chegada ao "Zaeem".

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A contratação de Martinelli vem dentro de um plano ofensivo completo do Al-Hilal durante a atual janela de transferências, depois de o clube também ter acertado a contratação do inglês Ollie Watkins, atacante do Aston Villa, completando assim os contornos de uma grande revolução no setor ofensivo da equipe sob o comando do técnico italiano Simone Inzaghi.

Romano confirmou que as contratações de Watkins e Martinelli fazem parte do plano previamente traçado pelo Al-Hilal, num momento em que a equipe conta ainda com o holandês Crysencio Summerville, o que dá ao "Zaeem" opções ofensivas variadas, que combinam velocidade, penetração e força dentro da área.

Com a conclusão da contratação de Martinelli, o Al-Hilal segue enviando fortes recados no mercado de transferências, após acertar a contratação de um astro brasileiro por um valor que ultrapassa os 65 milhões de euros, e o jogador está a poucos passos de chegar à Arábia Saudita, para iniciar um novo capítulo em sua carreira com a camisa do "Zaeem" e dar a Inzaghi uma das principais armas ofensivas na nova temporada.