Na noite de sábado, as atenções em Roma x Atalanta estarão, sem dúvida, voltadas para Marten de Roon. A lenda do clube da La Dea se transferiu recentemente para a capital italiana, e isso provocou reações furiosas entre os torcedores da Atalanta. Um desses torcedores ateou fogo, na quinta-feira, a uma camisa caríssima dele.

De Roon disputou nada menos que 445 partidas pela Atalanta, feito que ninguém repetiu. O volante de 35 anos foi informado, perto do fim da janela de transferências, de que o clube tinha "outros planos". De Roon optou por se reunir no Roma com o técnico Gian Piero Gasperini, que comandou a Atalanta com enorme sucesso entre 2016 e 2025.

De Roon estreou no último fim de semana durante a partida de demonstração do Roma contra o Lecce (0 a 4), mas a atenção estará voltada principalmente para sábado. Será então que ele fará seu primeiro jogo pelo Roma no Estádio Olímpico, justamente contra o clube em que se tornou grande.

O entrepreneur, empresário e torcedor da Atalanta Fabio Acquaroli, conhecido sobretudo na Itália, não entende nada da atitude de "seu" ex-capitão e decidiu queimar uma camisa especial dele.

Acquaroli comprou essa camisa especial em um leilão, cuja renda foi integralmente destinada ao departamento de pediatria do hospital Papa Giovanni, em Bérgamo. Acquaroli pagou 2.000 euros por essa camisa, mas não quis mais ter nada a ver com ela após a sensível transferência de De Roon.

Corriere della Sera escreve, aliás, que nem todos em Bérgamo e arredores guardam ressentimento de De Roon. Uma parte até entende que ele aproveitou a chance de disputar a Liga dos Campeões sob o comando do velho conhecido Gasperini.

De toda forma, o sábado promete ser uma noite pesada para a Atalanta, sabendo que o Roma venceu seus dois primeiros duelos da Serie A, contra Lecce e Fiorentina, por 0 a 4 e 4 a 0. O atacante Donyell Malen já marcou cinco (!) gols nessas duas partidas.