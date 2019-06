Marta treina, anima seleção, mas ainda é dúvida para segundo jogo na Copa do Mundo

Camisa 10 pode ficar de fora de partida contra Austrália, pela segunda rodada da fase de grupos

A ganhou uma boa novidade nessa terça-feira (11), mas ainda trata a situação com precaução. Marta participou do treino de finalizações com o restante do grupo.

No entanto, a camisa 10, que ficou de fora da vitória por 3 a 0 contra a Jamaica no último domingo (9) por conta de uma contusão na coxa esquerda, ainda não está garantida para a partida contra a , na quinta-feira (13). às 13h (de Brasília), na segunda rodada do Grupo C da .

Treino de finalização rolando. Em ação, Marta, Geyse, Raquel e Daiane #TRSeleçāoFemininaDia20 pic.twitter.com/JHot6Pajjh — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 11, 2019

Com isso, a dupla de ataque da equipe para o próximo jogo pode ser a mesma da estreia, com Bia Zaneratto e Cristiane, que quebrou dois recordes com o hat-trick feito no compromisso anterior.

A próxima partida terá transmissão das TVs aberta e fechada.