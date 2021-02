Marinho reativa perfil no Instagram e desabafa: “vice na Libertadores não é demérito”

Após desativar sua conta na rede social para focar exclusivamente na final da competição, o atacante fez um desabafo para a torcida do Peixe

Olimpia, Defensa y Justicia, LDU, Grêmio e Boca Juniors. Cinco times que vem fazendo excelente campanhas em torneios sul-americanos no últimos anos e que foram derrotados pelo Santos na Copa Libertadores de 2020, antes do Peixe perder a final do torneio para o Palmeiras, com gol de Breno Lopes já nos acréscimos.

Por mais que o clube tenha sido, sim, derrotado pelo rival na decisão, não se pode jogar fora toda a trajetória que a equipe teve durante o campeonato. É com esse argumento que Marinho, melhor jogador da Libertadores segundo a Conmebol, reativou sua conta no Instagram nesta quarta-feira (3).

Tenho desativado o perfil uma semana antes da final para focar exclusivamente na partida, o atacante retornou à plataforma e aproveitou para desabafar sobre as frustrações pós-derrota na decisão do torneio continental. Veja o desabafo:

No meio do desabafo, Marinho admitiu que não fez boa partida contra o Palmeiras, mas também valorizou toda sua trajetória durante a temporada, tendo relembrado que o Santos entrou na competição como franco-atirador, já que muitos descartavam o Peixe na briga pelo título.

Após campanha memorável, eliminando campeões recentes como Grêmio e Boca Juniors, o time não conseguiu ter a mesma produção contra o rival e viu praticamente uma debandada: jogadores como Lucas Veríssimo (Benfica) e Diego Pituca (Kashima Antlers-JAP) já deixaram o clube, enquanto o treinador, Cuca, informou a diretoria, segundo a ESPN, que não ficará para a temporada seguinte.

Além disso, Marinho também agradeceu o Santos "por lhe tornar o que é hoje" e ressaltou a grandeza do time da Vila, afirmando que ser vice da Libertadores não é nenhum demérito. Lesionado, o atleta sofreu um entorse no joelho esquerdo na decisão e desfalcou o Peixe contra o Grêmio pelo Brasileirão, nesta quarta-feira (3), no empate por 3 a 3.

Marinho deve até voltar para disputar a reta final do Brasileirão, mas o clube não detalhou um prazo inicial para seu retorno. Após o empate, a equipe volta aos gramados neste sábado (6), às 21h (de Brasília), diante do Atlético-GO, pela 34ª rodada da competição.