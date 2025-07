Maringá x Brusque: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série C 2025

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (14), no Estádio Regional Willie Davids; confira a transmissão e outras informações do jogo

Maringá e Brusque se enfrentam nesta segunda-feira (14), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Regional Willie Davids, no Paraná, pela 12ª rodada da Série C 2025. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN e do SportyNet+ no streaming

Como assistir Maringá x Brusque online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Sem vencer há oito jogos, com quatro derrotas e quatro empates, o Maringá volta a campo pressionado em busca da recuperação. No momento, ocupa a 12ª posição, com 14 pontos, quatro a menos que o Botafogo-PB, equipe que abre o Z-4.

Por outro lado, o Brusque , em 11º lugar, com 11 pontos, vem de três derrotas e um empate nos últimos quatro jogos. Aproveitamento de 45% na Série C.

Maringá: Tony; Jhow Alecxander, Max Miller e Tito; Cristovam (Robertinho), Evanderson, Zé Vitor, Vinícius Amaral e Negueba; Júlio Rodrigues e Raí Natalino.

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Roberto Rosa (Éverton Alemão), Jhan Pool e Alex Ruan; Jean Mangabeira, Alex Paulino e Biel; Diego Mathias, João Veras e Guilherme Pira.

Desfalques

Maringá

Bruno Cheron e Iago Santana estão machucados.

Brusque

Dionatan e Carlos Biro estão no departamento médico.

Quando é?

Data: segunda-feira, 14 de julho de 2025

segunda-feira, 14 de julho de 2025 Horário: 19h30 (de Brasília)

19h30 (de Brasília) Local: Estádio Regional Willie Davids - Maringá, Paraná

Retrospecto recente

Classificação

