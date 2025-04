Maringá x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Brasil 2025

Clubes medem forças pelo jogo de ida da terceira fase do torneio

Maringá e Atlético-MG entram em campo nesta terça-feira (29), às 19h30 (horário de Brasília), em confronto válido pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil 2025. A partida acontece no Estádio Willie Davids, em Maringá, e possui transmissão ao vivo do Prime Video, no streaming (confira a programação completa de futebol aqui).

Terceiro colocado na Série C, o Maringá tenta continuar aprontando na Copa do Brasil. Depois de passar por Juventude e União-TO, o time paranaense busca seguir adiante e sabe que um bom resultado jogando em casa é fundamental para seguir sonhando com isso.

Dentro da zona de rebaixamento do Brasileirão neste momento, o Atlético-MG procura reagir. Sofrendo com vários desfalques por lesão, o Galo mira contornar os problemas para fazer o Maringá se juntar a Tocantinópolis e Manaus como mais um clube que elimina nesta edição do torneio.

Prováveis escalações

Maringá: Rafael William; Tito, Vilar, Max Miller; Cristovam, Buga, Evanderson, Léo Ceará, Negueba; Matheus Moraes, Maranhão. Técnico: Jorge Castilho

Atlético-MG: Everson; Natanael, Vitor Hugo, Rômulo, Junior Alonso; Rubens, Fausto Vera, Gustavo Scarpa; Hulk, Rony, Cuello. Técnico: Cuca

Desfalques

Maringá

Se recuperando de cirurgia no joelho, Iago Santana segue fora.

Atlético-MG

No departamento médico, Lyanco, Guilherme Arana, Gabriel Menino, Alan Franco, Cadu, Caio Maia e Júnior Santos estão indisponíveis.

Quando é?