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Maresca revela o segredo da grande transformação na vida de Haaland e define a situação de Doku

Porto x Manchester City
Porto
Manchester City
Liga dos Campeões
E. Maresca
M. Nunes
Portugal
England
Itália

O italiano abre todos os arquivos antes do Porto

O italiano Enzo Maresca, treinador do Manchester City, falou sobre diversos assuntos importantes antes do aguardado confronto contra o Porto de Portugal, marcado para a noite de amanhã, terça-feira, no estádio do Dragão, pela primeira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

Durante a coletiva de imprensa que antecede a partida, Maresca abordou a força do Porto e os gastos vultosos do Manchester City durante a janela de transferências de verão, além do novo formato da Liga dos Campeões da Europa, a situação de Erling Haaland, bem como a condição de Rayan Cherki, Nico O'Reilly e Jérémy Doku.

Sobre o confronto contra o Porto, Maresca disse: "O Porto é um time muito bom, com um estilo de jogo claro e marcante, e por isso os parabenizo. Eles têm jogadores especiais e uma maneira de jogar clara, além de serem agressivos com e sem a bola, mas esperamos conseguir a vitória amanhã."

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E acrescentou: "O Porto é um time organizado e forte nas bolas paradas, e acredito que esse aspecto se tornou uma parte importante do futebol. Por isso, precisamos dar o nosso máximo, defender da maneira certa, tentar marcar gols e ser perfeitos nas bolas paradas, porque todas as equipes se tornaram especiais nesse aspecto."

Liga dos Campeões
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Sobre as declarações do treinador do Porto a respeito dos cerca de 500 milhões de euros gastos pelo Manchester City durante a janela de transferências de verão, e se com isso ele tentava pressionar seu time, Maresca respondeu: "Você pode fazer essa pergunta a ele. Para mim, isso não representa nenhuma pressão, mas sim uma vantagem."

Liga dos Campeões da Europa e a música ligada

Maresca falou sobre sua experiência anterior na Liga dos Campeões da Europa: "Estive aqui na temporada em que conquistamos a tríplice coroa, e vivi boas experiências com o Chelsea. É uma competição diferente, mas precisamos jogar do nosso jeito habitual, e temos que nos adaptar ao novo formato da Liga dos Campeões da Europa. É uma competição diferente, mas a ambição continua a mesma."

Sobre qual time é o favorito para conquistar o título da Liga dos Campeões da Europa, afirmou: "Estamos aqui para dar o nosso melhor. O andamento das partidas é que vai determinar quem é o favorito à vitória, pois jogar aqui é difícil e a missão é árdua. Vamos dar o nosso máximo e tentar vencer a partida."

Sobre a música ligada durante os treinos da equipe, Maresca explicou: "Isso é algo que apliquei no Leicester e no Chelsea, e aplico aqui também. Quando a música toca, os jogadores ficam felizes, pois são eles próprios que escolhem a música."

O segredo da mudança de Haaland e o volume de gastos com transferências

O treinador do Manchester City abordou o desgaste mental que Erling Haaland pode sofrer: "Não é fácil para o Erling, nem para os jogadores que atuam por suas seleções nacionais. Quando notamos que eles estão cansados, o certo é conceder-lhes um período de descanso, seja por uma partida ou por uma semana."

E acrescentou o treinador do Manchester City: "O mais importante para mim é garantir que eles estejam em plena forma física e felizes, pois precisamos de 11 jogadores no auge de sua prontidão."

Sobre a mudança que ocorreu em Haaland desde sua chegada ao Manchester City em 2022, Maresca disse: "Haaland tornou-se um homem maduro e um pai; quando chegou aqui não era assim. A vida dele mudou completamente depois que teve um filho. Ele é um jogador de alto nível e uma pessoa maravilhosa, mas agora se tornou um ser humano completo e um homem de família."

Sobre o volume de gastos com transferências e a crescente pressão sobre o Manchester City, Maresca disse: "Quando você está em um clube como o City, as expectativas são maiores. Prefiro focar no trabalho dia após dia, e para mim o mais importante é ver que estamos melhorando."

O papel de Rayan Cherki e a situação de O'Reilly e Doku

Maresca falou sobre o papel que Rayan Cherki desempenha no time: "Sempre há um plano de jogo definido. Quando estamos em nosso próprio campo, o Rayan recua um pouco para ajustar o ritmo do jogo; já quando estamos no campo do adversário, precisamos que ele esteja em uma posição adiantada, pois representa grande perigo graças a seus passes decisivos."

E acrescentou: "Depende da natureza da partida. No confronto contra o Coventry, o seu recuo em nosso campo foi algo positivo, pois ele confere alta qualidade à nossa atuação."

E completou: "Ele estava posicionado exatamente no lugar certo no momento do segundo gol contra o Bournemouth, e vem apresentando ótimas atuações conosco. Também acredito que Phil Foden é capaz de dar esses passes decisivos entre as linhas, e temos muita sorte de contar com os dois."

Sobre a situação de Nico O'Reilly e Jérémy Doku, Maresca disse: "O Nico estará disponível no fim de semana. Já o Doku, não, ainda não. Não houve recaída, ele voltou aos treinos, mas não sei se estará disponível para atuar no fim de semana."

FBL-EUR-C1-MANCITY-PRESSERGetty Images

O confronto contra o Porto será difícil

Por sua vez, Matheus Nunes, jogador do Manchester City, ressaltou a dificuldade do confronto contra o Porto: "Vai ser um confronto difícil, pois todas as equipes contam com jogadores excelentes. Sei que Pepê é um jogador ofensivo diferenciado e joga bem com as duas pernas. Vai ser um confronto e tanto."

E acrescentou: "Pelo que vi, acredito que eles realmente estão gostando de jogar agora, pois gostam muito de controlar o andamento da partida, e isso faz uma grande diferença. Quando eu jogava aqui, o estilo se baseava nas transições rápidas; a garra faz parte do DNA deles. Já a questão de saber se estão melhores ou piores, isso cabe aos outros julgar."

Sobre se o confronto contra o Porto é o teste mais complicado para o City nesta temporada, disse: "Não sei se este é o confronto mais complicado, pois os jogos contra Arsenal e Crystal Palace também foram complicados. Estamos enfrentando um dos melhores times de Portugal, e tenho certeza de que será um confronto difícil, então precisamos apresentar o nosso melhor nível."

Comparação entre Guardiola e Maresca

Nunes falou sobre trabalhar sob o comando de Maresca: "Ele trouxe consigo uma energia enorme, e agora há uma sensação de energia nova pairando no ambiente. Ele tem uma energia muito positiva, e é ele quem define os padrões."

Sobre a comparação entre Maresca e Pep Guardiola, disse: "Trabalhei com o Pep por três temporadas, enquanto trabalhei com o Enzo por apenas alguns meses, e talvez eu consiga responder a essa pergunta depois que passarem mais alguns meses. Ambos têm uma grande paixão, por isso vejo mais semelhanças do que diferenças."

Nunes revelou sua condição física antes do confronto contra o Porto: "Estou bem e totalmente pronto, 100%. A lesão foi no tornozelo; sofri uma entrada forte durante o treino que antecedeu a partida contra o Arsenal, mas agora estou bem."

A ambição na Liga dos Campeões e o segundo capitão 

Sobre as expectativas quanto à campanha do Manchester City na Liga dos Campeões da Europa, Nunes disse: "Cada ano tem suas circunstâncias diferentes. A Liga dos Campeões da Europa é a competição mais difícil, especialmente nas fases eliminatórias, em que qualquer atuação ruim leva à eliminação da competição, ao contrário da Premier League, que dá a você a chance de compensar. Ambicionamos vencer em cada temporada, e esta não será diferente da anterior."

Nunes falou sobre as novas contratações feitas pelo Manchester City: "É realmente incrível que eles tenham se juntado a nós, pois eram os melhores jogadores de seus clubes anteriores. É assim que as coisas funcionam: jogadores saem e outros chegam. Precisamos ajudá-los a se adaptar, e eles estão muito felizes por estar aqui."

Sobre a contratação de Fernández, disse: "Nós, como jogadores, não sabemos dos detalhes, mas queremos contar com os melhores jogadores, e o Enzo é um deles. Ficamos imensamente felizes. Quando um novo jogador chega, é porque fizeram um ótimo trabalho durante a janela de transferências."

Nunes elogiou o papel de liderança que Haaland desempenha dentro do time: "Ele é o segundo capitão e uma figura de destaque, pois venceu tudo com o clube. É uma pessoa maravilhosa, e estou feliz porque seu papel de liderança está ficando mais forte e maduro, pois ele merece isso com todo o mérito."

Sobre sua posição sob o comando de Maresca, Nunes disse: "Acredito que será a mesma. Talvez haja momentos em que eu possa jogar em outras posições, mas, principalmente, acredito que vou jogar como lateral-direito nesta temporada. Posso jogar em qualquer posição, e me sinto feliz na posição de lateral-direito."

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