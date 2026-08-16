O Arsenal desferiu um duro golpe no Manchester City na abertura da temporada, ao superá-lo por três gols a zero, neste domingo, no Estádio Millennium, na capital galesa Cardiff, conquistando a Supercopa da Inglaterra pela 18ª vez em sua história, em um início perfeito para sua nova temporada.

De acordo com a rede de estatísticas «Opta», Enzo Maresca sofreu uma pesada derrota em sua primeira partida com o Manchester City, igualando a pior derrota de um técnico do clube em sua estreia.

A rede esclareceu que Harry Newbould foi o único treinador anterior a Maresca a sofrer uma derrota por diferença de três gols ou mais em sua primeira partida com o Manchester City, quando caiu diante do Arsenal pelo placar de 4 a 1 em 1906.

A «Opta» acrescentou que a vitória do Arsenal sobre o Manchester City por três gols a zero representa a maior diferença de gols em uma partida da Supercopa da Inglaterra desde 2014, quando o Arsenal venceu o mesmo adversário pelo mesmo placar.

A nova vitória confirma a superioridade do Arsenal em um dos principais confrontos do futebol inglês, depois de a equipe ter conseguido impor seu domínio e definir o título com uma atuação forte e um placar expressivo.

A partida contou com uma atuação de destaque de Christos Tzolis, que participou de dois ou mais gols em sua primeira participação como titular com a camisa do Arsenal.

A «Opta» apontou que Tzolis se tornou o primeiro jogador a participar de dois ou mais gols em uma partida da Supercopa da Inglaterra desde David Beckham em 1996, quando alcançou o mesmo feito com o Manchester United diante do Newcastle.