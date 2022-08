Marcos Paulo, do Atlético de Madrid, é oferecido ao Athletico, mas acordo é improvável

Tempo curto para o fim da janela de transferências é o que deixa o negócio longe de um desfecho positivo. Clube aprovou o nome

O Athletico conversa com mais um jogador para a sequência da temporada. Trata-se de Marcos Paulo, atacante brasileiro de 21 anos que pertence ao Atlético de Madrid, da Espanha, e foi oferecido ao clube, como soube a GOAL. O problema é que o negócio é tratado como improvável nos bastidores do clube, especialmente pelo tempo curto – a janela se encerra na noite desta segunda-feira (15).

O molde proposto ao Furacão foi por empréstimo, e o presidente Mário Celso Petraglia deseja fechar a contratação antes do fim da janela de transferências brasileira. Vale lembrar que esta segunda-feira (15) é o último dia do período de contratações no Brasil.

Por causa do pouco tempo hábil para realizar a contratação, o negócio é visto como improvável nos bastidores da Arena da Baixada. Mesmo assim, o Athletico aposta as suas fichas e tenta a contratação do atacante de 21 anos.

O intuito do Athletico é reforçar o time para a sequência da temporada. Marcos Paulo poderia ser utilizado na Libertadores, já que cada clube pode fazer três substituições na lista até 72h antes do primeiro jogo da semifinal, e também no Campeonato Brasileiro.

Marcos Paulo foi revelado pelo Fluminense e está no Atlético de Madrid desde julho de 2021, mas ainda não atuou com a camisa do time madrilenho. Na última temporada, foi emprestado ao Famalicão, de Portugal, onde fez 20 jogos, sendo oito como titular e 12 saindo do banco de reservas.