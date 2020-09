Marcos Braz nega problema do grupo do Flamengo com Domènec: "a relação é boa"

Vice-presidente de futebol também garantiu que diretoria ainda não considerou a saída do treinador catalão

Depois da humilhante derrota do por 5 a 0 para o Independiente Del Valle, pela da América, o vice-presidente de futebol Marcos Braz atendeu a imprensa neste sábado (19) através de uma coletiva remota. Sem fugir das perguntas, o dirigente garantiu que em momento algum se discutiu a demissão do treinador Domènec Torrent e destacou que a relação do catalão com os jogadores é boa.

"O Dome está dentro de um planejamento nosso, inclusive já temos o planejamento do jogo contra o . Em nenhum momento foi discutida a saída do Dome, existe uma unanimidade dentro da diretoria. Todos vieram trabalhar, fizemos extensas reuniões pra discutir parte de premiação e outras coisas que são consideradas importantes. E em nenhum momento essa hipótese foi pensada", disse.

"O vestiário sempre esteve unido, não teve nenhum problema interno. Os jogadores têm uma relação muito boa. Claro que num grupo de 30 jogadores, isso existe em qualquer lugar. Entre quatro ou cinco tem uma relação mais forte, com outros pode ser menos. Mas isso não quer dizer que não tenha respeito ou companheirismo. Relação do Dome com o elenco é boa".

Com uma 'pausa' do Brasileirão neste final de semana, o Flamengo volta a campo apenas na terça-feira (22), diante do de Guayaquil, também no : os cariocas são vice-líderes do Grupo A com 6 pontos, justamente atrás do Del Valle.

Abaixo, confira os principais trechos da entrevista de Marcos Braz:

DESCONTENTAMENTO DE DOME COM A GOLEADA



(Foto: Divulgação / Libertadores)

"Lógico que ele (Dome) mostrou um descontentamento, ele dentro do vestiário estava louco, dizendo que isso nunca aconteceu com ele, pelo menos ele não se lembrava. Essa palavra (tranquilo) nunca pode ser colocada depois de uma entrevista de 5 a 0. O Flamengo tem que ser assim, sempre foi assim. Mas a gente precisa caminhar, a gente precisa entender que a gente precisa reverter esse quadro e ir para frente. A gente tem confiança nisso pelos títulos alcançados de 2019 e 2010."

"Essa diretoria não tem compromisso com a derrota e nem vocação para ela. Mas daí a não fazer coisas com planejamento e segurança, acho que esse é o caminho que a gente tem que procurar. E unidos, como nós estamos aqui."

RELAÇÃO COM BAP

"Já tivemos momentos piores. Ele (Luiz Eduardo Baptista, vice de relações exteriores) tem uma participação importante na parte de construção dos orçamentos, é uma pessoa importante e que tem o seu tamanho na diretoria. A gente tem um modelo de gestão. A relação é institucional, cordial. E isso é o que interessa para o Flamengo".

ERRO DE AVALIAÇÃO?

"Não teve erro de avaliação e não teve promessa descumprida pelo Dome. O que acontece que, em função do calendário, da pandemia, por ter jogo atrás de jogo, ele entende que tem que fazer uma troca maior entre jogadores para que eles sejam preservados dentro de uma análise de minutagem, não é de achismo. Para que quando a gente chegue na reta final, a gente tenha excelência com todos os jogadores. Eu entendo a pergunta, mas não vejo descumprimento nem erro nosso na contratação. É lógico que a gente queria outros resultados, um pouquinho melhores."



(Foto: Getty Images)

SAÍDA DE ATLETAS

"Os jogadores estão pra sair há bastante tempo (risos). Um vai para o , o outro pra não sei onde. E eles continuam aí e, inclusive, perderam de 5 a 0. Esses jogadores tem multa rescisória acima de 40, 50 milhões de euros. E até hoje não teve nada. Lá em tem gente animada para levar futebol, os árabes também."

"Isso é um esforço da diretoria de manter esse elenco, de manter esses jogadores aqui. Essa diferença cambial é abissal, isso se torna atrativo para o jogador para ter um ajuste rápido indo lá para fora. Dos empresário, que tentam fazer seu trabalho. Dos pais, tentando fazer o melhor para os filhos. Mas aí também tenho que destacar o papel da diretoria, o esforço do Landim, o esforço de outros departamentos."

CONFIANÇA NO TRABALHO

"Eu peço que acreditem no trabalho que está sendo feito aqui. A gente vai se posicionar sempre no momento que tem que se posicionar. E tomar atitudes, seja lá qual for, no momento que tem que ser tomada. Aqui não temos ninguém de estimação".