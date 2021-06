Marcos Braz prega respeito ao ABC, mas diz que Flamengo "tem que passar de qualquer maneira"

Adversário do time carioca nas oitavas da Copa do Brasil está na série D do Brasileirão, mas eliminou Chape e Botafogo

Nesta terça-feira (22), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, foram sorteados os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil e o Flamengo terá pela frente como adversário o ABC. O vice-presidente de futebol do time carioca, Marcos Braz, pregou respeito, mas "comemorou" o fato do Rubro-Negro encarar o time de Natal, que disputa a série D do Brasileirão.

"A única coisa que pesa um pouquinho aí é a logística, eu sempre me preocupo com isso. A gente vai jogar no Rio Grande do Norte, mas eu acho que dentro do que a gente poderia pegar, poderíamos pegar uma equipe mais forte. Tem que respeitar o ABC, que eliminou a Chapecoense, time da primeira divisão. Que bom voltar a Natal. É fazer esser jogo como se fosse uma final, tem que passar de qualquer maneira", disse o dirigente em entrevista à Fla TV.

Braz também falou sobre o duelo entre São Paulo e Vasco, e ressaltou que não gostaria de encarar o rival carioca neste momento da competição.

"Vasco pegou a pedreira. São Paulo e Vasco, dois times tradiconais, o Vasco estando na segunda divisão, mas eu não gostaria de pegar o Vasco agora".

Além da Chapecoense, o ABC também eliminou o Botafogo nos pênaltis, na segunda fase do torneio. No sorteio, ficou definidido que o Flamengo será o mandante da primeira partida e decidirá a vaga no Rio Grande do Norte. Os duelos estão programados para os dias 28, 29 e 30 de julho (ida), e os da volta para os dias 4,5 e 6 de agosto.