Marcos Assunção conta que via os jogos do Corinthians e se inspirava em Marcelinho Carioca

Ex-volante também analisou escassez de bons cobradores de falta no futebol brasileiro

Com 124 gols de falta no currículo, Marcos Assunção é um dos melhores cobradores de bola parada da história do futebol brasileiro. Com propriedade para falar sobre o assunto, o ex-volante mostrou preocupação com a escassez de especialistas nesse quesito.

Em entrevista exclusiva à Goal.com, Marcos Assunção apontou a falta de empenho dos atletas em treinar esse fundamento como o maior problema.

"Não tem [muitos cobradores], eu acho que falta muito treinamento. Acho que os jogadores treinam pouco. Eu estava conversando com o Edmilson, quando a gente jogava, eu era meio-campo, ele zagueiro, a gente tinha que fazer um algo a mais para aparecer. E eu pensava assim: tenho que fazer gol, para eu fazer gol, volante, vai ser muito difícil. Então, tenho que fazer algo para aparecer nos programas de TV na quinta ou na segunda, e como eu vou aparacer? Como? Fazendo gol, o que eu preciso para fazer gol? Então, eu vou começar a treinar falta".

Com forte história no e no , Marcos Assunção buscava inspiração em um rival para marcar seus gols de falta. Ele revelou que assistia a muitos jogos do para se inspirar em Marcelinho Carioca.

"Eu me inspirei muito no Marcelinho Carioca, eu via muitos jogos do Corinthians para ver o Marcelinho Carioca bater na bola e aí me inspirou, eu comecei a treinar, treinar, para justamente ter um algo a mais, um diferencial, porque senão ia ser um jogador comum".

"Eu via muitos jogos do Corinthians para ver o Marcelinho Carioca bater na bola"



Marcos Assunção conta da sua inspiração no ídolo corintiano e garante que falta muito treino para que voltemos a ter bons cobradores de falta no futebol brasileiro! pic.twitter.com/Fk1vkT3oK9 — Goal (@GoalBR) 1 de julho de 2019

Aposentado desde 2016, Marcos Assunção analisou também a disputa pelo título do Brasileiro e colocou Palmeiras e como os grandes favoritos.

"Palmeiras e Flamengo são os dois times com o maior elenco, os dois times que têm mais de um time de jogadores bons. Hoje, Flamengo e Palmeiras são os melhores times do Brasil, os melhores clubes financeiramente e acho que tem tudo para os dois lutarem até o final do Brasileiro, lutarem para ser campeão".