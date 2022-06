Marcos Antônio assina com a Lazio para ser o sucessor de Lucas Leiva

Após Lucas Leiva se despedir da Itália, Lazio desembolsou 8 milhões de euros para ter Marcos Antônio

Marcos Antônio é o novo jogador da Lazio. O meio-campista chega com uma árdua missão à capital da Itália: ser o sucessor de Lucas Leiva, que fez história e conquistou títulos e deixou o clube no final da última temporada.

Sem o volante, a Lazio foi ao mercado para suprir a ausência e encontrou em Marcos Antônio a possibilidade de suceder Leiva. O jovem, que tinha vínculo com o Shakhtar Donetsk, ainda não entrou em campo em 2022, já que a Ucrânia viu a Rússia invadir o seu território.

Mais artigos abaixo

Ainda em território brasileiro, o jogador assinou contrato com a Lazio e irá retomar a sua carreira no clube italiano. O time de Roma desembolsou 8 milhões de euros (cerca de R$ 44 milhões, na cotação atual) e ainda pode ter que pagar até mais 4 milhões de euros (R$ 21,8 milhões), dependendo do desempenho de Marcos Antônio, como confirmou a GOAL.

Pelo Shakhtar, o volante de 22 anos disputou 102 partidas e chamou a atenção de outros clubes da Europa. Na Ucrânia, anotou oito gols e deu outras 13 assistências. O jogador saiu da base do Athletico e passou pelo Estoril, de Portugal, antes de jogar pelo Shakhtar.

Na Lazio, Marcos Antônio será o sucessor natural de Lucas Leiva. Na volância, o ex-Liverpool, que deve retornar ao Grêmio, disputou 178 jogos, marcou quatro gols, e levantou três títulos, sendo duas Supercopas da Itália e uma Coppa Itália.