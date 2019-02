Marcelo ironiza após nova crítica: "tudo culpa minha"

Lateral voltou a ser criticado após a derrota do Real Madrid para o Girona

Após a derrota do Real Madrid para o Girona por 2 a 1 no último domingo (17), Marcelo voltou a ser criticado e não ficou calado nas redes sociais.

Em uma publicação dos torcedores merengues que comparava os números do brasileiro em campo e fora, o lateral não ficou calado e respondeu: "tudo culpa minha".

Vale destacar que o Real venceu as últimas oito partidas com Reguilón titular, enquanto nos nove jogos mais recentes com Marcelo houve apenas uma vitórias, dois empates e seis derrotas.