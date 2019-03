Marcelo envia possível mensagem à Juventus: “Essa é a minha casa”

Durante uma postagem na rede social, o brasileiro enfatizou o desejo de permanecer no Real Madrid

Entre os jogadores mais criticados do Real Madrid nesta temporada devido as atuações abaixo do esperado, Marcelo já tem sido fortemente ligado a possíveis negociações na próxima janela transferências.

Com a Juventus destacando o interesse no lateral-esquerdo, o camisa 12 do time espanhol fez questão de enviar uma mensagem aqueles que cogitam sua saída do elenco comandado por Santiago Solari.

Mais artigos abaixo

Por meio de uma rede social, Marcelo escreveu: “Essa é a minha casa”, seguido de fotos do treinamento realizado na última sexta-feira (08), no CT do Real Madrid.