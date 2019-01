Marcelo é vaiado durante derrota do Real Madrid

Lateral falha no início do duelo e ajuda na derrota para o Real Sociedad por 2 a 0

Solari bem que tentou sair em defesa de Marcelo na última sexta-feira (5) antes do duelo com o Real Sociedad no Santiago Bernabéu. No entanto, o que se viu neste sábado (6) foi um torcida bem impaciente com os erros e o futebol apresentado pelo lateral.

Logo no início da partida, as primeiras vaias já poderiam ser escutadas no estádio após Marcelo falhar e ver Casemiro cometer um pênalti aos dois minutos.



Foto: Getty Images

Sem ter um início brilhante, Marcelo voltou a fazer um jogo fraco. É bem verdade que o time está sendo dominado em suas tarefas defensivas, que nunca foram seu forte, mas também é difícil para ele ser decisivo no ataque, que antes conseguia conquistar o reconhecimento das arquibancadas, além de ser uma das melhores armas do jogo. Ponto que não é mais. Escolha dos editores Como Adrien Rabiot se encaixaria no Barcelona?

Há 80 anos nascia Cláudio Coutinho, símbolo do Flamengo e da obsessão pelo estudo no futebol

Mercado da bola: os principais rumores de Corinthians, São Paulo, Flamengo e os grandes clubes do Brasil

Ídolo na Argentina e no México: conheça Mauro Boselli, novo reforço do Corinthians

Com a derrota por 2 a 0, o time merengue ocupa apenas a quinta posição na Liga, com 30 pontos.