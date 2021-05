Marcelo é cortado de lista do Real Madrid após discussão com Zidane

O jogador e o treinador tiveram uma desavença no treino de terça-feira devido a um problema tático na defesa. O brasileiro não viaja para Granada

Quando o Real Madrid divulgou a lista de relacionados para o jogo contra o Granada nesta quinta-feira (13), logo notou-se a ausência de Marcelo. Temia-se mais um problema físico do brasileiro no dia de seu anivrsário (o lateral completa 33 anos nesta quarta-feira), mas a Goal apurou que o brasileiro está bem. O motivo de sua ausência foi uma desavença com o treinador Zinedine Zidane.

Fontes consultadas pela Goal explicam que Marcelo treinou normalmente nesta quarta e na terça-feira em Valdebebas, mas ele e Zidane se desentenderam na sessão do dia 11. A discussão teria acontecido por motivos de táticas na defesa.

Como noticiado pela Goal na última semana, há uma crença no vestiário merengue de que Zinedine Zidane não seguirá como treinador da equipe na próxima temporada. Entre os mais experientes há ainda mais descontentamento com o francês, em especial Marcelo. O brasileiro viu sua participação na equipe diminiur muito na última temporada.

Um dos principais jogadores do Madrid nas últimas décadas e um dos mais vitoriosos da história do clube, Marcelo é apenas o 15º jogador em questão de minutos na equipe em 2020/21. Em sua posição original, Marcelo foi reserva de Ferland Mendy em boa parte dos jogos. Ele até atuou em outras funções mais avançadas, mas em poucas oportunidades.

O contrato do lateral brasileiro é válido por mais uma temporada no Real Madrid e deve ser a última do jogador como atleta merengue, numa tentativa do clube de rejuvenecer um elenco envelhecido.