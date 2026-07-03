Marcação da consulta médica para a nova contratação do Al-Ahli do Saudi

Reportagens da imprensa revelaram a data do exame médico para a nova contratação do Al-Ahli da Arábia Saudita, como passo preliminar para a formalização oficial do contrato.

De acordo com a rede “Arménie Football”, o sábado, 4 de julho de 2026, foi definido como a data do exame médico do astro armênio Edward Spirtseyan, que vem do Krasnodar, da Rússia.

A rede destacou que o capitão do Krasnodar assinará um contrato de três temporadas com o Al-Ahli, após passar no exame médico, antes do anúncio oficial da contratação.

Spirtian se juntará diretamente ao campo de treinamento da equipe na Áustria na próxima semana, para iniciar os preparativos com seus companheiros para a nova temporada.

Espera-se que o meio-campista de 26 anos receba um salário anual de 10 milhões de euros, além de incentivos e bônus vinculados ao desempenho e às conquistas.

Spirtzyan se destacou pelo Krasnodar na temporada 2025-2026, quando disputou 42 partidas em diversas competições, marcando 14 gols e dando 18 assistências, tornando-se uma das principais estrelas do Campeonato Russo.

O jogador tem contrato com o Krasnodar até o verão de 2029, e seu valor de mercado é de 25 milhões de euros, de acordo com o site “Transfermarkt”.

A contratação de Spirtzyan é a terceira do Al-Ahli neste verão, após a chegada do zagueiro gambiano Aboubakar Sidi Kinteh, do Tromsø, da Noruega, e de Mishaal Al-Mutairi, do Abha.