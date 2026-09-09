Marc Overmars deixa o Royal Antwerp com efeito imediato

Marc Overmars deixa com efeito imediato o cargo de diretor esportivo do Antwerp FC. O dirigente de 53 anos anunciou isso em uma extensa carta de despedida.

Overmars trabalhava desde 2022 no The Great Old, mas deixa suas funções após 4,5 anos por causa de sua saúde. "Caros torcedores, durante semanas eu estava fazendo muitos planos para falar longamente com vocês após a janela de transferências. Porque, nos últimos meses, houve pouca comunicação da minha parte com vocês", começa ele em sua carta de despedida.

"Por isso, o início de setembro estava marcado com destaque na minha agenda para falar abertamente com vocês sobre o futuro. As últimas temporadas do Royal Antwerp não foram fáceis. E meses de transição de gestão sempre transcorrem de forma um pouco caótica e também estressante. Assim que a nova história pôde começar, todos tiveram de arregaçar as mangas imediatamente. Não poderia ser diferente, porque não queremos perder tempo com o nosso clube."

Na sequência, Overmars traz uma mensagem que preferia não dar aos torcedores do Antwerp. "Todos os anos de cansaço acumulado e o muito estresse infelizmente chegaram ao ápice no último fim de semana. Todos vocês sabem que minha saúde não está ideal. Agora, porém, sinto com muita clareza que hoje já não consigo mais lidar com esta vida profissional agitada e estressante. Querer, eu quero, e muito! E de preferência até o fim desta temporada de futebol, e por muitas temporadas depois. As conversas sobre uma renovação de contrato estavam em pleno andamento. Mas a minha saúde me obriga a ser honesto comigo mesmo e com todas as pessoas ao meu redor."

O dirigente informa que sua energia 'se esgotou completamente'. "Se eu não ouvir meu corpo agora, meus médicos preveem que a chance de um desfecho ruim é muito grande. Por isso, preciso tomar uma decisão drástica e interromper completamente minhas atividades profissionais no próximo período. Não há palavras para descrever o quanto isso me dói. O RAFC, a cidade de Antuérpia e os torcedores do nosso clube se tornaram parte de quem eu me tornei, profissionalmente e também na vida privada."

"Minha família frequentemente vai a Antuérpia e com prazer, é a nossa segunda casa", prossegue Overmars. "O que alcançamos juntos no esporte está eternizado nos livros de história do futebol belga. Mas, acima de tudo, sinto uma enorme ligação com este clube e com todos os torcedores do RAFC. E isso sempre vai continuar assim. Posso já não ter o coração mais forte, mas ele bate agora e continuará batendo por este clube."

"É impossível agradecer a todos. Paul e Ria, Michael e toda a família Gheysens, obrigado por acreditarem em mim quando eu estava passando por um momento muito difícil. Sven e Joachim, obrigado pela grande equipe que fomos. Às pessoas do jurídico e do financeiro, que provavelmente de vez em quando ficaram malucas comigo. Wouter e Jacques, obrigado por darem um novo futuro ao nosso clube. Porque isso hoje me tranquiliza. Há novamente estabilidade e perspectiva."

Overmars estará presente no próximo sábado, na partida da liga contra o Union, para agradecer pessoalmente a todos os torcedores. "Depois disso, descanso total realmente será a ordem do dia. No futuro, vocês certamente ainda vão me ver no Bosuil. E comendo um bife no Pont-neuf. Um ensopado no den Artist. Com minha scooter pela Kloosterstraat. Eu amo o RAFC. Eu amo a cidade dos biscoitos. Eu amo vocês!"