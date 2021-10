Maradona: Conquista de um Sonho - data de estreia, elenco e outros detalhes do seriado sobre El Pibe de Oro

A série inspirada em um dos maiores jogadores do mundo estreia dia 29 de outubro de 2021, no Amazon Prime; veja os detalhes

Diego Armando Maradona Franco, El Diós, El Pibe de Oro, ou apenas Maradona. Um dos maiores e mais influentes atletas que á passaram pelo futebol mundial ganha uma série em sua homenagem, que tem previsão de lançamento para dia 29 de outubro deste ano, 369 dias após seu falecimento.

O gigante argentino, que passou e fez história em grandes clubes, além de conquistar uma Copa do Mundo por sua seleção, com o 'Gol do Século', terá sua vida representada pelo seriado 'Maradona: a conquista de um sonho', na plataforma de streaming da Amazon Prime.

A história mostrará quem era Maradona, por dentro e fora dos campos: infância, mulheres e seu sucesso como atleta, além das grandes dificuldades enfrentadas nos relacionamentos, dependências químicas e familiares.

(Foto: Amazon Prime Video/Reprodução)

Nazareno Casero, Nicolás Goldschmidt e Juan Palomino serão os atores que representarão o atleta em cada fase de sua vida. Julieta Cardinali, Laura Esquivel, Mercedes Morán, Pepe Monje e Peter Lanzani são parte da equipe de atuação.

Dirigida e roteirizada por Alejandro Aimetta, ao lado de Guillermo Salmerón e Silvina Olschansky, a série tem filmagens na Argentina, México, Uruguai, Espanha e Itália, tendo as duas últimas comandadas por Roger Gual e Edoardo De Angelis, respectivamente.