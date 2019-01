Maradona passa bem após cirurgia

Eterno craque argentino foi submetido a um procedimento cirúrgico por conta de um sangramento no estômago detectado em 4 de janeiro

Está tudo bem! Um dos maiores jogadores da história do futebol, Diego Armando Maradona recebeu alta na manhã deste domingo (13), menos de 24 horas depois de ter sido operado com êxito por conta de um sangramento no estômago detectado em 4 de janeiro.

O ex-camisa 10 foi fazer um exame de rotina em Buenos Aires antes de voltar ao México, onde retornaria aos trabalhos no Dorados, na segunda divisão do país. No exame, foi detectado um pequeno sangramento, produto de uma hérnia.

Por conta disso, Maradona voltou ao hospital para fazer uma cirurgia e, segundo seu advogado, Matías Morla, "tudo saiu perfeito". Após a alta recebida nesta manhã, o D10S continuará sua recuperação em casa nos próximos dias, antes de voltar ao México.

