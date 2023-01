"Maradona foi ótimo, mas Messi é o maior", diz técnico da Argentina

Lionel Scaloni insistiu que Messi é o "maior da história" à frente do ícone argentino Diego Armando Maradona

Messi ganhou o prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo de 2022 depois de inspirar a Argentina ao seu terceiro triunfo mundial, e o primeiro desde da época de Maradona com a Albiceleste em 1986. A estrela do Paris Saint-Germain marcou sete gols e três assistências em sete partidas no torneio do Qatar, com Scaloni agora inflexível de que o sete vezes vencedor da Bola de Ouro ultrapassou Maradona na lista dos maiores de todos os tempos.

Quando o técnico da Argentina foi questionado sobre qual escolher entre os dois em entrevista ao programa El Partidazo de COPE, ele respondeu: "Para mim, Messi é o maior da história. Maradona foi ótimo, especial."

Scaloni tem muitos seguidores na Espanha, já que passou a maior parte de sua carreira como jogador no Deportivo de La Coruña. La Roja fracassou no Qatar, perdendo para o Marrocos nas oitavas de final, com Luis Enrique posteriormente substituído por Luis de la Fuente no comando. No entanto, o técnico de 61 anos foi criticado por sua falta de experiência como técnico em alto nível, e Scaloni admitiu que estaria aberto a preencher o mesmo cargo em algum momento no futuro. "Por que não treinaria a Espanha? Sinto-me parte deste país", disse ele.

Getty

Após o triunfo na Copa do Mundo com a Argentina, Scaloni deve renovar seu contrato, que expirou oficialmente no final de dezembro. Messi, por sua vez, deve voltar ao PSG em um amistoso contra o Saudi All-Star XI - capitaneado por seu antigo rival Cristiano Ronaldo - nesta quinta-feira.