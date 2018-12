Maradona é multado no México por "atos violentos"

Argentino foi punido "por infringir os artigos 10, 11 e 28 do Código de Ética da Federação Mexicana de Futebol"

A passagem de Diego Armando Maradona pelo futebol mexicano continua repleta de bons resultados com o Dorados e de polêmicas. Nesta quarta-feira (12), o treinador argentino foi punido com uma multa - cujo valor não foi divulgado - por seus "atos violentos" na final da segunda divisão local, quando seu time foi derrotado pelo Real San Luis.

"Diego Armando Maradona, treinador do Dorados de Sinaloa está punido com uma multa por infringir os artigos 10, 11 e 28 do Código de Ética da Federação Mexicana de Futebol", afirma nota da Comissão Disciplinar.

De acordo com o órgão, houve uma investigação da atitude de Maradona, respondeu de maneira violenta quando alguns torcedores do San Luis o zombaram após a vitória de seu time sobre o Dorados. Escolha dos editores Protestos na França: Ligue 1 adia jogo do PSG e terá apenas três partidas no final de semana

Chelsea suspende quatro torcedores por ofensas raciais contra Sterling

Quando o DAZN vai ser lançado? Como ver a Serie A e a Ligue 1 até lá?

Libertadores em Miami? Por que a final entre Boca e River não será nos Estados Unidos

Esta é a segunda multa que Maradona recebe no México. Em novembro ele já tinha sido multado por criticar duramente o árbitro durante um jogo contra o mesmo San Luis.