O mexicano Julián Quiñones, atacante do Al-Qadisiyah, manteve seu brilho notável com a equipe, após protagonizar a emocionante vitória sobre o Al-Shabab por 3 a 1, na noite desta quinta-feira, em partida válida pela primeira rodada da Liga Roshn Saudita.

O Al-Shabab abriu o placar, antes de o Al-Qadisiyah virar o resultado graças à atuação brilhante de Quiñones, que deu a assistência para o primeiro gol de Mohamed Abu Al-Shamat e, em seguida, marcou pessoalmente o segundo gol.

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E a influência do atacante mexicano não se limitou à contribuição para a vitória, pois ele continuou a escrever números históricos com a camisa do Al-Qadisiyah desde sua chegada à equipe, confirmando sua posição como um dos elementos ofensivos mais destacados do elenco.

Segundo a rede de estatísticas de futebol "Opta", Quiñones marcou e deu uma assistência decisiva na mesma partida em 6 jogos pela Liga dos Profissionais com a camisa do Al-Qadisiyah, o maior número para qualquer jogador na história do clube na competição.

Quiñones supera por larga margem o jogador do Al-Qadisiyah mais próximo desse número, já que o brasileiro Bismarck Ferreira alcançou o mesmo feito em apenas 3 jogos, confirmando mais uma vez que o atacante mexicano é uma das armas mais importantes da equipe na Liga Roshn.

Vale lembrar que Quiñones foi coroado artilheiro da última edição da Liga Roshn, com 33 gols, superando o inglês Ivan Toney, atacante do Al-Ahli, por apenas um gol de diferença.