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Manuel NeuerGetty Images
Jeroen van Poppel

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Manuel Neuer (40) anuncia uma importante decisão sobre o futuro

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M. Neuer

Manuel Neuer não tem intenção de encerrar sua impressionante carreira. Segundo informações da Sky Sport, o goleiro de 40 anos do Bayern de Munique deseja renovar seu contrato, que está prestes a expirar, e continuar em atividade mesmo após 2026.

Neuer quer renovar seu contrato em Munique por mais um ano, segundo o especialista em mercado de transferências Florian Plettenberg. Seu contrato atual termina no verão de 2026, mas as primeiras conversas sobre um novo acordo já começaram. Na quinta-feira, seu agente, Thomas Kroth, foi visto na Säbener Straße.

No Bayern, há muito tempo existe o desejo de manter Neuer no time por mais tempo. O ícone do clube, Uli Hoeneß, declarou recentemente que espera que o goleiro continue por pelo menos mais uma temporada. “Se depender de mim, vamos tentar mantê-lo por mais um ano”, afirmou Hoeneß.

Neuer defende a baliza do Bayern desde 2011 e se tornou um dos maiores goleiros da história. No total, ele disputou 596 partidas pelo clube e conquistou, entre outros títulos, duas Ligas dos Campeões e treze campeonatos nacionais.

Também no próprio Bayern há otimismo quanto a uma permanência mais longa do experiente goleiro. Segundo Fabrizio Romano, já existe até mesmo um novo contrato pronto, válido até meados de 2027.

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