A mansão de R$ 35 milhões que Cristiano Ronaldo pôs à venda na Inglaterra

Após se mudar para uma nova casa na Arábia Saudita, craque português teria colocado sua mansão de luxo em Manchester à venda

O craque português Cristiano Ronaldo deixou o Manchester United em novembro de 2022, e claramente não tem planos de voltar para Manchester, já que agora o atacante colocou a sua antiga mansão na Inglaterra à venda.

O agora atacante do Al-Nassr pretende arrecadar um valor próximo a 5,5 milhões de libras (aproximadamente R$ 35 milhões) com a venda de sua antiga mansão, localizada na área de Alderley Edge - uma vila arborizada de Cheshire, nos arredores de Manchester.

O agente imobiliário Jackson-Stops, responsável por vender a propriedade, descreve a mansão como uma "obra-prima do design moderno", e certamente é. O local possui piscina coberta própria, academia de última geração, quadras de tênis, área de spa e uma enorme sala de cinema, além de sete quartos.

Cristiano deixou a Inglaterra após ter o seu contrato com o Manchester United rescindido por mútuo acordo, depois de uma polêmica entrevista na Talk TV com Piers Morgan, na qual o atacante português afirmou ter sido "traído" por Erik ten Hag e outras figuras importantes em Old Trafford.