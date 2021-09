Mano Menezes é demitido do Al Nassr e fica livre no mercado

Treinador esteve sob o comando da equipe árabe por 194 dias, teve sete vitórias, um empate e duas derrotas

Mano Menezes não é mais treinador do Al Nassr. O técnico brasileiro não resistiu ao início ruim no campeonato saudita e foi demitido após a derrota por 3 a 1 para o Al-Ittihad, no último sábado (18).

Mano esteve sob o comando da equipe por 194 dias, foram 10 jogos disputados, com sete vitórias, um empate e duas derrotas.

"Foi uma decisão do clube interromper o contrato. O treinador e sua equipe técnica agradecem a torcida e aos jogadores do Al-Nassr pelo tempo em que estiverem juntos. E ao povo saudita pela bela recepção. Aprendemos muito durante este período", disse o treinador através de suas redes sociais.

O treinador deixa a equipe em oitavo lugar no campeonato saudita e classificado para as quartas de final da Liga dos Campões da Ásia. A relação com os dirigentes do clube, no entanto, foi um dos principais motivos que desgastou o trabalho de Mano no Nassr.

Este foi o segundo trabalho do treinador fora do Brasil. Em 2016, ele dirigiu o Shandong Luneng, da China. No Brasil, o último trabalho de Mano Menezes foi sob o comando do Bahia, no ano passado.