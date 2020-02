Mano Menezes, Carille... quem será o novo técnico do Atlético-MG?

Após demitir Rafael Dudamel, o Galo busca um novo comandante para a temporada 2020

Rafael Dudamel não resistiu às eliminações precoces do Atlético-MG na Sul-Americana e na Copa do . Na madrugada desta quinta-feira (27), na esteira da derrota para o modesto Afogados, pelo certame nacional, o venezuelano foi demitido do , que agora procura um novo nome para ocupar a área técnica.

No século XXI, o Atlético é o quarto clube que mais trocou de treinadores: foram 36 até o momento. Veja abaixo quem poderá ser o 37º.

Fábio Carille

Segundo informado no blog do PVC, no Globoesporte.com, os investidores do clube mineiro querem Fábio Carille para ocupar o cargo. O treinador fez história no Corinthians, sangrando-se campeão brasileiro em 2017 – além do tricampeonato paulista entre 2017 e 2019.

Entretanto, como acabou de assinar com o Al-Ittihad, da , não disputou ainda nem cinco partidas pelo clube de Jeddah.

Mano Menezes

Uma outra opção seria Mano Menezes, que fez história no arquirrival . De acordo com matéria do site Superesportes, o gaúcho é um dos favoritos do presidente do Galo, Sérgio Sette Câmara, e já foi sondado pelo Alvinegro.

O último trabalho de Mano foi no , onde passou a parte final da temporada 2019. O treinador, contudo, já afirmou que não tem a intenção de voltar a trabalhar no momento. Mudar a cabeça de Mano Menezes seria uma outra missão da diretoria atleticana.

Cuca

Ainda segundo o Superesportes, se Mano Menezes negar a investida a outra opção será a de Cuca. O treinador, campeão da Libertadores com o Atlético em 2013, está sem clube desde que saiu do , em meados de 2019.